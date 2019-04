Olümpiapurjetamise regati 50. Trofeo S.A.R. Princesa Sofia Iberostar teine päev: Rammo ja Haud jätkavad võistlust kuldgrupis

"Olen hooaja alguses veel rabe ja kuna vorm on sihitud pigem suve lõppu, siis pole ka mõtet väikestest puudujääkidest põhjapanevaid järeldusi teha. Praeguse seisuga tundub, et kõige teravamast tipust jääb gramm puudu, aga tugeva keskmise olen seni ära teinud - suuri ämbreid pole olnud ja nii on hea homme kõikide tippudega kuldgrupis alustada. Eriti hea meel on, et minu ja mitme teise töö on vilja kandnud ja järgmine Eesti Laser klassi sõitja, Georg Haud on jõudnud maailma tippregatil kuldgruppi - see on kalendrisse kirjutamist vääriv ja olen seda aastaid oodanud. Siit saame tiimina hea fooniga jälle tugevamalt edasi minna!" oli Rammo võistluse seniste tulemuste ja arengute osas rahulolev.