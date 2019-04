50. Trofeo S.A.R. Princesa Sofia Iberostar regati neljas päev oli katsumusterohke ja andis palju mänguruumi õnnele

Laser klassis toimus täna teine finaalsõitude päev. Hetkel, kui on peetud kaheksa sõitu, on üldarvestuses eestlaste esinumbriks endiselt Karl-Martin Rammo. Eilsega võrreldes on Rammo ühe koha võrra kukkunud ning lõpetas tänase päeva 28. kohal. Tänase kahe sõidu tulemused olid vastavalt 30. ja 42. koht. "Täna oli päev, kus mul asjad ei klappinud. Stardid olid kehvad ja ülejäänud sõit oli kui tagaajamismäng. Kahjuks osades olukordades jäi ka õnnest puudu, mis teeb kokkuvõttes kõige kõrgemate kohtade pärast mängimise keeruliseks. Õnneks olen algusest peale arvestanud, et tegu on minu jaoks Euroopa hooaja algusega, kuhu tulin eelnevate treeninguteta võistlema. Seetõttu oleks filigraanset esitust ka üsna naiivne loota. Step by step homme edasi," hoiab Rammo allesjäänud võistluse osas optimsitlikku meelt.

Samas klassis purjetav Georg Haud oli tänases esimeses sõidus 60. ja teises sõidus 28. kohal. Kokkuvõttes paigutab see Haudi hetkel 56. kohale, mis on koha võrra langust võrreldes eilsega. Georg Haud võtab tänase katsumusrohke päeva kokku: "Keeruline päev. Tuli olla õigel ajal õiges kohas. Teine sõit õnnestus see päris hästi ja tänu sellele tegin sõidujooksul kõva tõusu. Üldiselt päris rahule ei jää ja homme proovin kindlasti paremini."

Tavo Annus hoidis oma eilset positsiioni ning on ka tänase löppedes 124. kohal. Martin Aruja on üldarvestuses tõusnud ning on hetkel 154. kohal. Henri Silluta parandas samuti oma seisu tublisti, tervelt 14 kohta, ning on tõusnud 151. positsioonile. Bo Aaron Kooseri tulemuseks on tänase päeva lõppedes 186. koht.

Laser klassi treener Raivo Randmäe kirjeldab tänast keerulist päeva: "Läksime tugeva maatuulega merele, täis lootust, et saame teha kaks head sõitu. Tuul aga kruttis nii palju, et kohtunikud ei saanud rada paika. Vahetasime asukohta ja kolisime kaldast kaugemale. Esimeses sõidus oli tuuleaukude tõttu väga raske startida ning see sai ka meie poistele saatuslikuks - hea start ei õnnestunud kellelgi. Teine sõit toimus peaaegu tuulevaikuses, kui ootamatult kerkis tubli loodetuul. Sellest lõikas suurt kasu Georg, kes tõusis pea 30. kohta. Üldiselt võib öelda, et täna oli rajal palju ebaõnne ja kehvasid starte."

Laser klassis on liidrikohale tõusnud eilne kolmanda positsiooni omanik, ameerikalne Christopher Barnard, teisel kohal on iirlane Finn Lynch ja kolmas on inglane Elliot Hanson.

49er klassis peeti esimene finaalsõitude päev. Meie kahepaatkond Juuso ja Henri Roihu on hetkel seni toimunud üheksa sõidu tulemusena üldarvestuses 77. kohal.

Päeva esimese sõidu lõpetasid Roihud aga võistluste senise parima tulemusega, ületades finišijoone 2. kohal. Teise sõidu tulemuseks jäi 18. koht ja kolmandas 37.

Treener Maria Veessaar: "Tänane esimene sõit õnnestus väga hästi, poisid said õigelt poolt minema ja olid finišis teenitult teisena. Järgmise sõidu ajal hakkas tuul järjest vaikima ja keerutas üsna ettearvamatult, aga poisid lugesid tuult päris hästi. Viimane sõit oli kõige ebastabiilsema tuulega. Finišisse jõudes kadus tuul täielikult ja paat triivis vastu finišimärki. See tähendas, et poisid pidid ennast märgi küljest lahti saama, gennakeri alla võtma ja uuesti finišeerima. Selleks ajaks olid aga kõik teised paadid juba finišisse jõudnud. Kokkuvõttes väga keeruline ja raske päev."

49er klassi liidrikohal on sarnaselt eilsele Dylan Fletcher ja Stuart Bithell Inglismaalt, teisel kohal Yago ja Klaus Lange Argentiinast ning kolmandal hispaanlased Diego Botin Le Chever ja Iago Lopez Marra.

Finn klassi teisel finaalsõidu päeval peeti kaks sõitu. Taavi-Valter Taveter on hetkel kaheksa toimunud sõidu tulemusel 61. kohal, tõustes eilsega võrreldes viis kohta. Vaatmata heitlikele tuuleoludele, tegi Taveter tänases viimases sõidus võistluse parima tulemuse, lõpetades selle 11. kohal. "Täna oli minu sõitude ajal lõpuks korralik tuul. Tuulepööramistega pigem kaotasin kohti, aga korralik kiirus päästis mind, " hindab Taveter tänast päeva.