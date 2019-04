50. Trofeo S.A.R. Princesa Sofia Iberostar regati viies päev: Karl-Martin Rammo lõpetas regati eestlastest parimana

Laser klassis peetud kümne sõidu tulemusel sai Georg Haud üldarvestuses 62. koha. Tavo Annuse tulemuseks jäi 123. positsioon. Martin Aruja on lõpptabelis 164. ja Henri Silluta 163. kohal. Bo Aaron Kooseri tulemuseks on üldarvestuses 185. koht.

Laser klassi liider enne homset medalisõitu on ameeriklane Christopher Barnard, teisel kohal on inglane Elliot Hanson ja kolmandal kohal Nick Thompson, samuti Inglismaalt.

Treener Maria Veessaar võtab õnnestunud viimase võistluspäeva kokku: "Parandasime eile häälestust startide osas ja täna kohe esimesse sõitu läksid poisid julgelt ja enesekindlalt. Peale head starti on lihtsam teha õigeid otsuseid ning finišis oli päris mõnus kuulda võitja paadile antavat pasunat. Teises sõidus oli hea start, aga esimesse märki sõitmiseks valiti vale pool. Finišisse jõuti 13. Viimases sõidus oli taas hea start, taktikalised otsused olid õiged ning tulemuseks 3. koht."

49er klassi liidrikohalt läheb homsesse medalisõitu Dylan Fletcher ja Stuart Bithell Inglismaalt, teisel kohal on Diego Botin Le Chever ja Iago Lopez Hispaaniast ja kolmandal Yago ja Klaus Lange Argentiinast.

Taveter võtab tänase päeva ja oma lõpliku tulemuse kokku järgmiselt: "Tegin täna kaks kehva starti, aga sõidu jooksul tõusin järjest ettepoole. Positiivne on, et regati lõpuks hakkas taganttuules tunne kätte tulema. Kokkuvõttes leian, et oli äärmiselt positiivne võistlus, kust sain rohkelt kogemusi."