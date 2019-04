Lõppes mainekas regatt 50. Trofeo S.A.R. Princesa Sofia Iberostar:  maailma tipppurjetajate seas Rammo 23., Haud jõudis heade tulemustega kuldgruppi

Karl-Martin Rammo, kes suhteliselt heitlikes tuuleoludes toimunud võistlusel oli kümne peetud sõidu tulemusel kõrgel 23. kohal, võtab hooaja avavõistluse positiivses toonis kokku : "Õnneks olen algusest peale arvestanud, et tegu on minu jaoks Euroopa hooaja algusega. Seetõttu oleks olnud filigraanset esitust ka üsna naiivne loota. Hea on aga lõpetada positiivse noodiga - nüüd, kus hooaeg alles vōtab tuurid üles, tean hästi, millega tööd teha, et suvel MMil hästi sõita. "

Georg Haud, kes võitles end võistluse avapäevadel kindlalt Laser klassi kuldgruppi, lõpetas Hispaania regati üldarvestuses 62. kohal. Haud pole küll rahul viimase päeva tulemusega, ent näeb olnus perspektiivi paremuse poole: "Viimasel päeval ei teinud sellist viimast tulemust nagu lootsin ning ei lõpetanud head võistlust positiivselt. Sõitsin alla arvestust ja resultaat oli ka sellele vastav. Kokkuvõttes väga hea võistlus, kuid alati saab paremini, mis ongi eesmärk edasiseks."

Karl-Martin Rammo hindab oma tiimikaaslase Georg Haudi tulemusi Palmas väga kõrgelt: "Eriti hea meel on, et minu ja mitme teise töö on vilja kandnud ja järgmine Eesti Laseri klassi sõitja on jõudnud maailma tippregatil kuldgruppi - see on kalendrisse kirjutamist vääriv ja olen seda aastaid oodanud! Siit saame tiimina hea fooniga jälle tugevamalt edasi!"

Ülejäänud Laser klassi Eesti koondlislaste tulemused kümne peetud sõidu kokkuvõttes: Tavo Annuse 123. koht, Martin Aruja 164. ja Henri Silluta 163. koht. Bo Aaron Kooseri jäi üldarvestuses 185. kohale.

Eesti Purjetamisakadeemia ühepaadi treener Raivo Randmäe hindab toimunud võistlust edukaks: "Regatt oli kokkuvõttes väga õpetlik ja oluline meie sportlaste tugevuste ja nõrkuste kaardistamisel, et planeerida tulevasi treeninguid ja seni tehtule hinnangut anda. Regatilt puudusid ainult tugevamad austraalased ja uusmeremaalased, ülejäänud maailma paremik oli kohal. Seega oli tase väga tugev. Akadeemia sportlaste seas oli kolm juuniorit, kes said hea ettevalmistuse tuleva hooaja tiitlivõistlusteks. Tavo on võrreldes eelmise aastaga saanud stabiilsust juurde ning lõpetas regati hõbegrupis. Hea meel on Henri üle, kes alles alustas olümpiadistsipliini Laser Standardil purjetamist veebruari kuus ja muutus regati ajal üha enesekindlamaks ja paremaks. Kahes sõidus vedas teda alt materjaaltehniline osa. Täiskasvanute seas on pilt ka suuresti paranenud. Eriti head sõitu tegi Georg kvalifikatsioonifaasis, mis tagas kindlalt koha kuldgrupis- see on suur samm edasi. Kindlasti oleks vaja startides veidi agressiivsem ja otsustuskindlam olla. Edasisel treeningperioodil on vaja tegeleda nii tehnika kui allatuule-taktika ja väljaku hindamisega."

Laser klassis võitis kuldmedali pikalt regati liidripositisioonil olnud ameeriklane Christopher Barnard, teisele kohale purjetas end inglane Elliot Hanson ja kolmanda koha pälvis inglane Nick Thompson.

Finn klassis esindas Eestit Eesti Purjetamisakadeemiasse kuuluv Taavi-Valter Taveter, kes saavutas Palmas 61. koha. Taveter leiab, et võistlus oli äärmiselt vajalik ning andis algavaks hooajaks hea tõuke: " Positiivne on, et regati lõpuks hakkas taganttuules tunne kätte tulema. Sain sellelt võistluselt rohkelt kogemusi."

Finn klassis võitis kuldmedali Andrew Maloney Uus-Meremaalt, hõbedase medali pälvis Gilles Scott Inglismaalt ja pronksmedal kuulub Josh Juniorile Uus-Maremaalt.

Juuso ja Henri Roihu, 49eril. Trofeo S.A.R. Princesa Sofia Iberostar 2019 FOTO: Maria Veessaar

Eesti Purjetamisakadeemia 49er klassi purjetajad Juuso ja Henri Roihu lõpptulemuseks jäi 70. koht. Eesti Purjetamisakadeemia kahepaadi teener Maria Veessaar: "Palma regatt pakkus taas väga häid purjetamisolusid ja võistluse korraldajad tegid väga head tööd. Regatil osales rekordarv 49er kahepaate, kokku 108 paatkonda ehk 216 sportlast. Roihude sõitudes oli sel korral pisut palju ebastabiilsust ja ebakindlust. Oli tunda kevadist rabedust. Rahule saab jääda poiste strateegiliste otsustega, mis tähendab, et nad lugesid ilmastikuolusid päris hästi ja suutsid tuulepööramised enda kasuks võtta. See võistlus oli meile väga hea ettevalmistus maikuus toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks."

49er klassi võitis inglaste Dylan Fletcher ja Stuart Bithelli paatkond, teisele kohale tulid Diego Botin Le Chever ja Iago Lopez Marra Hispaaniast ja kolmandaks Yago ja Klaus Lange Argentiinast.

50ndat juubelit tähistanud regatil Palma lahes osales rekordarv sportlasi. Üle maailma on Hispaaniasse kokku tulnud 1224 purjetajat 67. erinevast riigist ning 869 alust. Kokku võisteldi kümnes erinevas paadiklassis.