Euroopa MV-l täna viimane finaalsõitude päev. Puusta stardib 19. kohalt

Raul Mihkel Anton jätkab samuti finaalsõite hõbegrupis ning eile peetud kolm sõitu lõpetas Anton tulemustega 34., 24. ja 28 koht. Üldarvestuses annab see 96. koha.

Eesti RS:X klassi tiimi peatreener Matthew Rickard: "Eile oli taas väga pikk päev. Kaldale saime alles õhtul kell 20.00. Tuul oli taas heitlik ja muutis tihti suunda. Rainer ja Raul tegid väga head tulemused. Tundub, et poisid eelistavad tugevamaid tuuli ja sõidavad neis tingimustes kindlamalt. Ingridi kaks esimest sõitu sujusid suurepäraselt. Kolmandas sõidus sattus ta alumises märgis tuulte keerisesse ja see oli kahjuks hetk, kui suur osa grupist temast mööda sõitis. Täna tuleb Ingridil kõvasti tööd teha, ent kõik võimalused ettepoole pürgida on olemas."