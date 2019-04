Lõppesid RS:X klassi Euroopa meistrivõistlused. Eestlastest edukaim Ingrid Puusta

Eesti RS:X koondise peatreener Matthew Rickard: "Üldiselt olen rahul kõikide meie sportlaste tulemustega ja Mallorcas veedetud aeg ning Euroopa meistrivõistlustel osalemine on teinud kõikidele koondislastele head. Neil võistlusel oli koos maailma tipptase, sest kohal olid kõik, kes viimastel aastatel suurvõistlustel medaleid noppinud. Võistlus oli nii vaimselt kui füüsiliselt sportlaste jaoks kurnav, võistluse lõpuosas oli näha, et kõik on väga väsinud. Seda just seetõttu, et võistluspäevad olid väga pikad, tuul oli pea terve võistluse vältel heitlik, mis tingis pikki pause ja ootamisi. Nii saadi mitmel õhtul merelt ära alles peale kaheksat õhtul."

Ingrid Puusta tulemuseks on Euroopa meistrivõistlustel 13. koht. RS:X klassi naiste arvestuses võitis kuldmedali Lilian De Geus Hollandist, teiseks tuli Emma Wilson Suurbritanniast ja pronksi sai Charline Picon Prantsusmaalt.

Rickard iseloomustab Puusta võistlust järgmiselt: "Ingrid Puustal olid nii mõnedki sõidud erakordsed, kuid mõni sattus sekka ka selline, kus oli taktilkalisi apse ning Ingrid jäi lõksu. Need väikesed vead asetasidki Puusta maailma tippude seas 13. kohale. Kui me oleksime neid vigu suutnud vältida, oleks ta kindlasti esimese kümne seas olnud. Positiivne on antud võistluse põhjal tõdeda, et Puusta näitab oma sõidus ja strateegilistes ning taktikalistes otsustes küpsust, mis ongi just see vajalik väike viimistlus Tokyo 2020 olümpiaks valmistumisel."

Rainer Kasekivi lõpptulemuseks meeste arvestuses jäi Euroopa meistrivõistluste 75. koht. Kuldmedalile tuli Kiran Badloe Hollandist, hõbeda sai Dorian Van Dijsselberge, samuti Hollandist ning kolmas koht kuulub Thomas Goyardile Prantsusmaalt.

Raul Mihkel Antoni saavutas noormeeste seas 86. koha. Euroopa meistri tiitel läks seekord Fabien Pianazzale Prantsusmaalt, teiseks tuli Nicolo Renna Itaaliast ja kolmandaks Yun Pouliquen Prantsusmaalt.

"Raineri ja Rauli sõitudes oli täheldada selgeid edusamme, kuid aeg-ajalt võis märgata ka maailma tippudega suures grupis koospurjetamise kogemuse puudumist. Stardid olid nende jaoks üks raskeimad võitluskohti, eriti just Raulile. Päevadel, mil oli rohkem tuult, näitasid mõlemad mehed, et nad suudavad saavutada korraliku kiiruse. Oskuslikult pöörasid poisid tuule ja kiiruse oma kasuks," kommenteeris Rickard.

"Üldiselt sõitis kogu tiim hästi, ent päris rahul me saavutatud tulemustega ei ole. Praegu on oluline rahulikult analüüsida, mida võiks edaspidi paremini teha, kus on meil arenemisruumi. Peame hindama meie pikaajalisi perspektiive ja võimalusi," vaatab Rickard positiivselt homsesse.