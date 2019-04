Elisabeth Ristmets Zoom 8 klassi Euroopa MV avapäeval 5. kohal

Rein Ottosoni Purjespordikooli õpilane Elisabeth Ristmets oli esimeses sõidus finišis 5. ja teises sõidus 8-ndana. Üldtabelis annab see kõrge 5. koha. Karolin Härm on üldarvestuses 19. kohal. Härm tegi esimeses sõidus valestardi ning päeva teise sõidu ülikõrge 4. koht tõstis ta esikahekümne sekka. Susanna Silluta tulemused kavalifikatsioonisõitudes olid 16. ja 23. koht. Kokkuvõttes on ta 20. positsioonil. Romi Safini tulemused tänastest sõitudest olid 27. ja 20., üldarvestuses on ta hetkel 23. kohal. Rita Maipuu on kokkuvõttes 24. kohal, tänased tulemused peetud sõitudest olid 20. ja 27. koht.

Eesti poistest on kõrgeimal kohal Tristan Šaraškin, kes oli tänases avasõidus 19., teises sõidus 8. kohal. Tänaseks kohaks üldarvestuses on 12. Henry-Mark Andresson on päeva lõppedes 18. kohal, olles avasõidus 32. ning teises sõidus 5. positsioonil. Aleksander Kuusik oli esimeses sõidus 10. ning teises sõidus 28., kokkuvõttes asetseb ta 19. kohal. Henry Rauniste tegi avasõidus valestardi ning teise sõidu tulemuseks oli 22. koht. Rauniste on hetkel 33. positsioonil. Richard Marcus Arge asub hetkel kohal 37, tulemused kahest sõidust vastavalt 33. ja 38. Trevor Nõmmik oma esimest sõitu ei lõpetanud ning teise sõidu tulemuseks on 41. koht. Kokkuvõttes on Nõmmik 42. kohal.