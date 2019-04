Ristmets on Zoom 8 klassi Euroopa MV tõusnud esikolmikusse

Tüdrukutel on võistluse teise päeva lõpuks peetud kuus sõitu, millest neli toimusid täna. Väga tugeva avapäeva teinud Elisabeth Ristmets lõpetas tänase päeva üldarvestuses 3. kohal ning parandas eilsega võrreldes oma tulemust 2. koha võrra. Karolin Härm tegi tänaste sõitudega tubli hüppe ülespoole ning on eilselt 19. kohalt tõusnud kokkuvõttes 7. kohale. Susanna Silluta positsiooniks on 22. koht. Eilse päeva lõpetas Silluta 20. kohal. Britta Maipuu lõpetas tänase nii nagu eilegi, 24. kohal. Romi Safin on aga eilselt 23. kohalt langenud 26. kohale.

Rein Ottosoni Purjespordikooli treener Anne-Mari Luik kommenteerib võistlusmeeleolusid Taanist: "Nii nagu eile olid ka täna väga heitlikud tuuleolud. Tuult 2-3.5m/s, mis keerutas 30 kraadi ulatuses. Lastel on olnud väga pikad ja väsitavad päevad, eriti vaimule. Positiivne on asja juures see, et on päiksepaisteline ja soe. Väga head minekut on näidanud Elisabeth, kes päev päeva järel oma esimestel välisvõistlustel üha rohkem avaneb. On neid, kellel õnn ei näkka ja on ka neid, kes ise on lasknud vigu sisse lipsata. Pool võistlust on veel minna, proovime lippu kõrgel hoida."