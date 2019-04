Rammo stardib Purjetamise Maailma Karikal homme kuldgrupis

Kolmanda võistluspäeva lõpuks on Laser Standard klassides raskustega peetud kuus kvalifikatsioonisõitu. Rammo ja Aruja, kes sõidavad kollases grupis, pidasid täna kolm sõitu. Rammo tulemused olid 14., 5. ja 33. koht. Sellega parandas Rammo oma eilset tabeliseisu 10. koha võrra ja on hetkel üldarvestuses 25. kohal. Martin Aruja tulemused tänastest sõitudest olid 52., 48. ja 39. koht. Kokkuvõttes on Aruja eilsega võrreldes neli kohta langenud ning on hetkel 107. kohal.