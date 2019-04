Purjetamise Maailma Karikal toimusid täna finaalsõidud. Homsesse medalisõitu eestlased sel korral ei jõudnud

Rammo kommenteeris eilse võistluspäeva järel heidutavaid ilmaolusid: "Tundub järjest enam, et polnud parim otsus siia võistlema tulla. Saan aru, et tuult on vähe ja kõigil on raske ja me üritame, aga kui tuul ikka 60 kraadi keerab ja korraldusmeeskond seda katkestamise vääriliseks ei lahterdata, siis jääb vägisi mulje, et päris purjetamisoskuse arengusse see regatt just väga palju ei panusta."