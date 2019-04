Ristmets ja Härm Zoom 8 Euroopa meistrivõistlustel jätkuvalt esikümnes

Tänane võistluspäev toimus pea olematu tuulega ning oli sportlaste jaoks nii vaimselt kui füüsiliselt kurnav. Nendes tingimustes õnnestus siiski kõigil peale mõningast ootamist pidada kaks sõitu. Kolmanda võistluspäeva lõpuks on tüdrukutel toimunud kaheksa ja poistel seitse sõitu.

Eile veel esikolmikusse kuulunud Elisabeth Ristmets lõpetas täna üldarvestuses 7. kohal. Esimeses sõidus oli Ristmets 18. kohal ning teises 14. Elisabeth Ristmets hindab tänast järgmiselt: "Täna ebaõnnestusin startides, kuid õpin igapäevaselt oma vigadest ning proovin homme uuesti. Arvan, et siinne laager ja regatt on väga hea ettevalmistus koduseks hooajaks."

Karolin Härm, kes eilse päeva lõppedes oli üldarvestuses 7. kohal, sai tänases avasõidus disklahvi ning seetõttu on Härm tänases tabelis kohal 10. Susanna Silluta parandas tänasega oma seisu viie koha võrra ning asub hetkel 17. positsioonil. Britta Maipuu on jätkuvalt 24. kohal ning Romi Safin on kolm kohta tõusnud, lõpetades täna 23. kohal.

Poisid pidasid täna samuti kaks sõitu. Kokku on toimunud seitse sõitu. Selle tulemusena on eestlaste arvestuses jätkuvalt edukaim Tristan Šaraškin, kelle tulemused olid täna 25. ja 10. koht. Üldarvestuses on Šaraškin eilsega võrreldes kolm kohta langenud ning lõpetab tänase päeva 11. kohal. Aleksander Kuusik on üldtabelis 13. kohal, tänased sõidud lõpetas ta kohtadel 26 ja 5.

Aleksander Kuusik hindab oma seiniseid tulemusi järgmiselt: "Ootused olid mul tiitlikaitsjana siia tulles kindlasti kõrgemad kui tänaseks olen saavutanud. Küll aga on see regatt minu silmis väga hea ettevalmistus suviseks MMiks, et õppida tundma konkurente. Näen, et pean kindlasti palju tööd tegema, et järgmisel korral paremini esineda."