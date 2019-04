Härm on tõusnud Zoom 8 Euroopa MV-l seitsmendale kohale

Täna toimunud kolme sõidu tulemusena on Karolin Härm kerkinud eestlaste esinumbriks. Hetkel asetseb Härm 11. toimunud sõidu tulemusel 7. kohal. Tulemused tänastest sõitudest olid 9., 5. ja 5. koht. Elisabeth Ristmets, kes lõpetas eile üldarvestuses 7. kohal on tänasega kaks kohta langenud ning asub päeva lõppedes 9. positsioonil. Susanna Silluta nihkus samuti kaks kohta tahapoole ning on täna üldkokkuvõttes 19. Romi Safin lõpetas täna, nii nagu ka eile, 23. kohal. Ka Britta Maipuu on suutnud oma kohta hoida ja on jätkuvalt 24. positsioonil.