Mati Sepp maailma edetabelis 6., Karl-Martin Rammo 22. ja Ingrid Puusta 25. kohal

Match Race maailma edetabeli viimases väljalaskes on Mati Sepp, kellele seni kõrgeim koht antud paremusjärjestuses on olnud kolmas, praegu kuuendal positsioonil. Esikohal troonib matšpurjetajate konkurentsis Eric Monnin Šveitsist.

Laser Standard klassis on Karl-Martin Rammo, kelle läbi aegade parimaks asetuseks on olnud kuues, värskes edetabelis 22. positsioonil. Klassi paremusjärjestuse liidriks on uus-meremaalane Sam Meech.

Ingrid Puusta asub naiste RS:X klassi edetabelis 25. positsioonil. Tema läbi aegade edukaimaks tulemuseks maailma edetabelis on aga üheksas koht. Esikohal on Hiina purjelaudur Peina Chen.

Finn klassi paremusjärjestuses praegu 41. real paiknevale Deniss Karpakile on seni parim positsioon Finn klassis olnud kolmas koht. Esisaja sisse mahub selles klassis ka Taavi Valter Taveter, kes on 61. positsioonil. Liidrikohalt leiame aga Nicholas Heineri Hollandist.

49er klassis on saja parema hulgas 78. kohal olevad Juuso Roihu ja Henri Roihu. Klassi liidriteks on Suurbritannia meeskond Dylan Fletcher-Scott ja Stuart Bithell.

Laser Radial klassis seilava Anna Pohlaku asetuseks on 93. koht. Edetabeli tipus on hollandlanna Marit Bouwmeester.

Eesti Jahtklubide Liit seisab igapäevaselt purjespordi ja huvimeresõidu arendamise eest Eestis. Tegutseme järjekindlalt selle nimel, et purjetamise harrastajate, tippsportlaste ja regattide arv Eestis kasvaks aasta aastalt. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata meie purjesportlaste tippkonkurentsi jõudmisele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja tuua Eestisse kõrgetasemelisi purjetamisvõistlusi. Meie unistus on, et juba lähiaastail saame Eestis võõrustada mõnd maailmaklassi purjetamisregatti, näiteks Purjetamise Maailma Karika finaali või isegi Volvo Ocean Race'i. Hoiame Eesti kui mere- ja purjetamisriigi mainet aus!