Katariina II võitis Itaalias kõrgetasemelise avamereregati

Tehnilise poole pealt oli see täiuslik regatt, kuna purjetajate oskused ja võimed pandi proovile kõikvõimalikes oludes ning kõik viis kavasolnud lühirajasõitu saadi ka peetud. Regati võitjad on kahtlemata kõige parema võimekusega paadid ja meeskonnad, kes suutsid oma oskused maksma panna nii vaiksetes oludes kui ka 22-sõlme puhunud tuulega külmas ilmas.

Aivar Tuulbergi Katariina II EST949 (One Off by Cossutti) võistlemas Itaalias regatil "Regata dei Due Golfi"

Aivar Tuulbergi Katariina II EST949 (One Off by Cossutti), kes avapäeva 31-miilisest rannikusõidust Eesti jahtidest ainsana võistles, võttis klassis B divisjonis Racer ka selle sõidu võidu. Itaalias on arvestus jahtide kohta jagatud meeskonnaliikmete järgi vastavalt kas Cruiser või Racer divisjonideks. Kuna Katariina II pardal purjetavad ka itaallastest kunagised olümpiapurjetajad Tornaadol ja tänased profipurjetajad vennad Lorenzo ja Marco Bodini, kvalifitseerub Katariina II Racer divisjoni. Sama kehtib ka Ott Kikkase Sugar 3 (Italia 11.98) kohta, kelle jahi pardal purjetasid lõppenud regatil samuti itaallastest meeskonnaliikmed - uue jahi Italia 11.98 disainer Matteo Polli, vennad Montefuscod ja Paolo Bucciarelli.