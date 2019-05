2019 Eesti Purjetamisliiga avaetapi võit läks Kalevi Jahtklubi noortetiimile

Purjetamisliiga on võistlusformaat, mida Euroopas on juba mõni aasta edukalt praktiseeritud selgitamaks välja parimat klubi. Meistrite Liiga formaat on lihtne ja selge, mis on aastaid hästi toiminud jalgpallis, kuid töötab edukalt nüüd ka purjetamises (Sailing Champions League). Purjetamise Meistrite Liiga idee on lihtne: selgitada välja riigi parim klubivõistkond. Edukaimad rahvuslike liigade tiimid võistlevad siis edasi omavahel, et välja selgitada Aasta Parim Purjetamisklubi. Eesti Purjetamisliiga on alates 2019. aastast rahvusvahelise liigapurjetamise assotsiatsiooni ISLA täieõiguslik liige. Selleks, et välja selgitada klubivõistkond või võistkonnad Eestist, kes saavad 2020. aastal osaleda juba rahvusvahelise liiga kvalifikatsioonisõitudes, toimub Eestis sel hooajal kokku kolm etappi. Lisaks avaetapile Pärnus purjetatakse kaks etappi veel juulis ja septembris Tallinnas, Haven Kakumäel.