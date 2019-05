Algasid kahepaatide Volvo Euroopa meistrivõistlused. Eesti paatkonna avapäeva parimaks tulemuseks 18. koht 

Euroopa parimad kahepaaditiimid on terve selle nädala Weymouthis, kus toimub klasside 49er, 49erFX ja Nacra17 EM. Nüüd, mil Tokyo 2020 olümpiani on jäänud veidi rohkem kui aasta, on tunda, kuidas kõik purjetajad annavad endast absoluutse maksimumi ning võistluste vetes on tunda tugevat konkurentsihõngu ja suurt võidutahet. Just selle võistluse tulemuste põhjal moodustatakse mitmete riikide kahepaadiklasside olümpiatiimid ning paljude purjetajate jaoks on Inglismaal võimalik võita enam kui vaid meistritiitel.