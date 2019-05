Finn klassi purjetajate Euroopa meistrivõistlustel Karpak hetkel 27., Taveter 52. kohal

"Ateenas käib praegu tihe võitlus neljale olümpialitsentsile, mis selle võistluse raames välja antakse. Seetõttu on siin kohal kogu maailma paremik ning konkurents on ülitugev. Loodame Eesti olümpiapääsme osas meie kogenud ja tugevale Finn klassi purjetajale Deniss Karpakile," kommenteeris Ateenast Imre Taveter.

"Ka juunioride arvestuses on kohal selle vanuseklassi maailma tipud. U23 arvestuses on Taavi Valter Taveter maailma juunioride üldarvestuses hetkel 11. kohal ning Euroopa riikide ametlikus U23 EM arvestuses 8, " jätkas Taveter.

Hetke tabeliseisu ja meeleolu võtab Taveter kokku järgmiselt: "Punktivahed on tihedad, meri ja tuuled on võrdselt valla kõigile purjetajatele, loodame et meie mehed realiseerivad järgnevates sõitudes enda praeguse võistlusvormi ja oskused parimal võimalikul moel."

