Kahepaatide EMil Roihud täna oma üldseisu ei parandanud

Eesti Purjetamisakadeemia kahepaatide treener Maria Veessaar: "Suhteliselt vaikne tuul puhus täna põhjast ehk kalda pealt. See olukord oli Roihude jaoks väga raskesti loetav. Poisid ei tabanud väga hästi tuule rütmi ja nii juhtuski, et üsna sageli oldi valel ajal vales kohas."

49er klassi hõbegrupis purjetavad Juuso ja Henri Roihu pidasid täna kolm sõitu. Esimene sõit lõpetati kohal 25, teise sõidu tulemuseks on 28. koht ja kolmandas saadi kirja 29. koht. Üldarvestuses on vennad Roihud 16. peetud sõidu kokkuvõttes 58. kohal, mis on eilse päeva lõppseisuga võrreldes kolme koha võrra langust.