Kahepaatide EMi eelviimasel päeval on hõbegrupis purjetavad Roihud 59. kohal

49er klassi purjetajad pidasid täna kaks sõitu. Hõbegrupis võistlevad Juuso ja Henri Roihu on peale 19. peetud sõitu üldarvestuses 59. kohal. Tänase esimese sõidu tulemuseks oli 34. koht, teine sõit lõpetati 20. kohal.

Liidrikohal on eilsest alates uusmeremaallased Peter Burling ja Blair Duke, teisele kohale on tõusnud britid Dylan Fletcher ja Stuart Bithell, kolmandaks on langenud eilsed teisekoha omanikud Diego Botin le Chever ja Iago Lopez Marra Hispaaniast.