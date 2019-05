Tihedas konkurentsis purjetati nädalavahetusel traditsiooniline E4 Karikavõistlus

Esimene päev möödus 10-20 sõlme puhunud tuulega, kuid teine päev purjetati palju nõrgema ja väga keerutava tuulega. Tuul muutus pühapäeva pärastlõunal isegi nii nõrgaks, et võistluskomitee pidi katkestama viimase võistlussõidu ORC I ja II gruppidele. LYS, Folkboot ja Draakon klasside jahid said oma tulemustesse maksimumarvu sõite, mis plaanis oli - 7.

Võistlus oli eriti pingeline ORC klassides, kus ORC I grupis (10 osalevat jahti) napsas 7 punktiga regativõidu Sven Nuutmanni tiim Postimees Sailing Team (One Off by Cossutti) vaid 0,5-punktilise eduga teise koha saanud Aivar Tuulbergi Katariina II (Arcona 340) meeskonna ees.