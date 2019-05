Eesti Meistrivõistluste sari startis täna Saaremaal soodsates purjetamisoludes

Regati avapäeva ilmestasid päikesepaiste ning mõnusaks purjetamiseks just paraja tugevusega puhunud tuul. Kõigi kolme võistlusklassi tulemustabelisse said täna kirja kolme sõidu tulemused.

Zoom8 klassis on esimese võistluspäeva järgselt ühe sõiduvõidu, kolmanda ja neljanda resultaadiga kokkuvõttes liider Elisabeth Ristmets. Teisel positsioonil on Tristan Šaraškin ning kolmas Lisbeth Taggu.

Suurima osalejate arvuga Optimist klass startis täna kahe võrdse suuruse ja tasemega grupina. Laupäeval jätkavad klassi 45 paremat võistlemist kuldgrupis ning ülejäänud hõbegrupis, sealjuures homsete sõitude järel pääsevad hõbegrupi 3 parimat pühapäevaks samuti kuldgruppi. Klassis on praegu esimesel kohal Läti purjetaja Emils Amsils. Parima eestlasena on teisel positsioonil Mia Marin Lilienthal ning kolmas on lätlane Ricards Mucins.