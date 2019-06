Avamerepurjetamise ORC klassi MMil on liidrikohal Eesti jaht Sugar 3

ORC C klassis, kus võistleb ühtekokku 50 alust, on 126. miili pikkuse avasõidu lõppedes liidrikohal Eesti jaht Sugar 3, roolimees Sandro Montefusco juhtimisel. Samas klassis võistlev teine Eesti alus, Katariina II Aivar Tuulbergi juhtimisel, on hetkel kuuendal kohal kaotades esimest kohta hoidvale jahile Sugar 3-le 25 minutit ja 41 sekundit. ORC C klassi esikolmikusse jõudis veel Tšehhi meeskond jahil Hebe V, kes kaotab hetkel Sugar 3-le 30 sekundit. Kolmas koht kuulub avapäeva lõppedes Hispaania jahile Tanit IV-Medilevel, kes on liidrist maas 9 minutit ja 10 sekundit.

ORC B klassi arvestuses on roolimees Mati Sepa paatkond alusel Technonicol hetkel 41. kohal, kaotus liidrile on 3 tundi 46 minutit ja 25 sekundit. Esimese päeva järel kuulub liidrikoht Itaalia alusele Selene, teist kohta hoiab hetkel itaallaste jaht Digital Bravo. Kolmandal kohal on avapäeva järel kreeklaste alus Code Zero-Mastihasop. ORC B klassis on MM tiitlit jahtimas 47 jahti.

2019. avamerepurjetamise ORC maaimameistrivõistlused toimuvad Horvaatias Šibenikis 3. - 8. juunini. Eestist osaleb antud võistlusel kolm paatkonda:

ORC B - jaht Technonicol roolimees Mati Sepp

ORC C - jaht Katariina II roolimees Aivar Tuulberg ja jaht Sugar 3 roolimees Sandro Montefusco

