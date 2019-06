Juunikuu esimene Marinepool-Kalevi Jahtklubi kolmapäevaregatt

Rajasõidu korral lõpeb kontrollaeg 45 minutit pärast oma grupi esimese jahi finišit. ORC grupid startisid seekord koos ja pidid läbima kolm ringi lisamärgi ja stardiliini märgi vahel. LYS grupid, Draakonid ja Folkboodid pidid purjetama samal rajal kaks ringi. Stardis 2,5 meetrit sekundis puhunud kirdetuul näitas vahepeal kindlalt vaibumise märke ja võistlusjuht Agnes Lill lühendas rada heisates kahe signaaliga „S“ lipu koos numbrilippudega, millistele gruppidele see muudatus mõeldud oli. Kuna raja läbimine oli tahvlil kirjas selliselt, et märk nr 7 tuli jätta paremale, siis said finišiaja kirja ka need jahid, kes võistlustuhinas veel ühele ringile suundusid.