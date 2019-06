Eesti jaht Sugar 3 tuli Horvaatias avamerepurjetamise maailmameistriks

Võistluse jooksul sõidetud kuuest etapist lõpetas Sugar 3 kolm etappi esimesena ning roolimees Sandro Montefusco juhitud Eesti-Itaalia segavõistkond kuulutati avamerepurjetamise ORC C klassi 2019. aasta maailmameistriks. Teise koha said Sugar 3 tiitlit ohustanud tšehhid jahil Hebe V, roolimeheks Petr Fiala ning pronksile tuli Ignacio Campos Manero tiim alusel Tanit IV Medilevel Hispaaniast.

Eesti Jahtklubide Liit seisab igapäevaselt purjespordi ja huvimeresõidu arendamise eest Eestis. Tegutseme järjekindlalt selle nimel, et purjetamise harrastajate, tippsportlaste ja regattide arv Eestis kasvaks aasta aastalt. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata meie purjesportlaste tippkonkurentsi jõudmisele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja tuua Eestisse kõrgetasemelisi purjetamisvõistlusi. Meie unistus on, et juba lähiaastail saame Eestis võõrustada mõnd maailmaklassi purjetamisregatti, näiteks Purjetamise Maailma Karika finaali või isegi Volvo Ocean Race'i. Hoiame Eesti kui mere- ja purjetamisriigi mainet aus!