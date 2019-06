Cremefraes ja Fanatic Soome suurima avamereregati Espoo-Suursaari Race poodiumil

Esimene Suursaari Race toimus 1991.a juunikuus. Võistluse start on alati antud Haukilahtis, Espoo lähedalt. Esimesel regatil osales 97 jahti – tollal kuulus Suursaari Nõukogude Liidu koosseisu. Võistluse finish on olnud Kivenlahtis, Pentala saare lähistel ja alates aastast 2006 Espoo lähistel Haukilahtis.

Juba teist aastat järjest regati “Line Honour“ rändkarika ehk kiireima jahi tiitli välja sõitnud trimaraan Cremefraes EST727 (SeaCart 32) meeskonnaliige Heikki Jürilo Kaelvi Jahtklubist ütles, et see tulemus ei tulnud kuigi kergelt. „Põhilisteks konkurentideks olid IMOCA 60 Ariel IIja TP52 ZeroEmission. Ööpaevase sõidu tulemus selgus finishijoonele väga lähedal. Tavaliselt oleme rinda pistnud Furiosaga (Cookson 50), aga kahjuks pidid nad seekord katkestama.“ Cremefraesi edu Open klassis teisena lõpetanud IMOCA 60 jahi Ariel II ees oli ca 25 minutit 161-miili läbimise järel. Open klassis osales 4 alust.

Grupis LYS 4 teise koha välja sõitnud jaht Fanatic EST239 (Guyline 355) Kalevi Jahtklubist, on selle regati poodiumil olnud ikka ja jälle. Sel aastal 22 jahiga rinda pistes oli kaotus võidu võtnud jahile Pam (S&S 40) oli vaid 25 sekundit 155 miili läbimise järel, kusjuures teises ajavõtupunktis oli Fanatic juhtimas 38 sekundiga Pami ees. Fanaticu roolimees Ain-Eke Jalasto ütles, et nende jaoks oli Suursaari Race 2019 üks meeldivamaid seni käidud regattidest. „Tuul oli mõõdukas ja sobis meile, sest olime seekord viiekesi – Jaak Luik, Rain Pilve, Urmas Lind, Juhan Luik ja mina. Keeruliseks tegi regati see, et tuli läbida mitu tuulevaikust, mis kestsid kuni tunni. Sellegipoolest olime peale saare ümber sõitu Kotka majaka juures tulles kindlad liidrid ning lootsime, et nii see ka jääb, aga tuulevaikuste seeria jätkus ja tagant lähenes suure kiirusega Soome 40-jalane jaht Pam, keda edestasime finishis ca tunniga, kuid võiduks jäi 20 minutit puudu. Öösel sähvis kõvasti äikest, kuid meie sellest tuulest paraku osa ei saanud. Küll sai seda tuult aga Pam, kes pani üles ka äiksetormi video.“