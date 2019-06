Suvepealinnas algas ühe- ja kahepaatide Eesti Meistrivõistluste etapp

Kahepaadiklassis 29er olid täna kõigis võistlussõitudes konkurentidest üle Helen Pais ja Helen Ausman. Teisele kohale on platseerunud Katariina Roihu ja Johanna Triinu Kažjava. Ka kolmanda positsiooni on hõivanud naiskond - Veronika Kuvatova ja Hannah Tuulas.

Nooremate kahepaadil RS Feva on kolme võistlussõidu järel liidrid Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu. Esikolmikus on veel Romi Safin ja Britta Maipuu teisena ning Loreta Sults ja Hanna Viktoria Vaino kolmandana.

F18 katamaraanil on kolme sõiduvõiduga esimese positsiooni haaranud Andres Laul ja Ain Roosma. Lauri Liipa ja Kristjan Kotkas on teisel kohal ning Siim Maivel ja Kristjan Kookmaa kolmandad.

Eesti Jahtklubide Liit seisab igapäevaselt purjespordi ja huvimeresõidu arendamise eest Eestis. Tegutseme järjekindlalt selle nimel, et purjetamise harrastajate, tippsportlaste ja regattide arv Eestis kasvaks aasta aastalt. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata meie purjesportlaste tippkonkurentsi jõudmisele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja tuua Eestisse kõrgetasemelisi purjetamisvõistlusi. Meie unistus on, et juba lähiaastail saame Eestis võõrustada mõnd maailmaklassi purjetamisregatti, näiteks Purjetamise Maailma Karika finaali või isegi Volvo Ocean Race’i. Hoiame Eesti kui mere- ja purjetamisriigi mainet aus!