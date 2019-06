Sadakond surfarit alustas Pärnu lahel Baltic Cup Estonia võistlust

Techno 293 Youth U17 klassi parim on seniste sõitude põhjal lätlane Jekabs Ceze, järgnemas kaasmaalane Edijs Busmanis ja leedukas Rimas Giedraitis. Joonas Mik on parima eestlasena 6. positsioonil.

Ka Techno 293 Junior U15 klassis on liidripositsioonil Läti purjelaudur Davis Mazais kaasmaalaste Kristers Kravklise ja Valters Videnieksi ees. Eestlastest kõrgeimal kohal on 11. real olev Jakob Heinrich Tuubel.

Techno 293 Minim U13 klassi esikolmiku moodustavad jällegi meie lõunanaabrid – esimene on Eduards Niedra, teine Ernests Jekabsows ja kolmas Davis Skutans. Parim eestlane Karl Sören Tamm on 8. kohal.

