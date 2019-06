Tänavune Baltic Offshore Week algas avamereetapiga

Jahi Jazz (Kalevi Jahtklubi) roolimees Viljar Sepp ütles pärast avameresõitu oli silmnähtavalt rõõmus võitu tunnistades. „Start õnnestus meil hästi, saime nö null-stardi vabas tuules. Kuna me oleme selle grupi üks aeglasemaid laevu mõõdukirja järgi, siis meile on eriti oluline vabas tuules startimine, et suured meist nö üle ei sõidaks ja tuult kinni ei kataks. Juba kaldal leppisime kokku strateegia, et hoiame lääne poole, kust pidi uus tuul tulema. Nagu merel ikka, siis kaardid mängiti meile kätte teisiti. Järgmises märgis, kus algas taganttuule sõit, oli ülejäänud grupp meist mööda saanud. Me ei näinud põhjust, et me peaks teiste sabas ideaaltrajektoorist üleval pool sõitma, ning võtsime suuna otse järgmise märgi peale. Tavaliselt tundub purjetades alati, et teistel on rohkem tuult ja parem nurk jne – nii ka meile. Seekord segas veel ka udune ilm, sest konkurente näha ei olnud ja tundus nagu vaid meie oleks üksi tuulevaikuses. Sisendasime endale, et üle poole sõidu on veel ees ja võitleme lõpuni hoides motivatsiooni üleval. Kui aga märki jõudes jahid udust välja tulid ja selgus, et kogu grupp on tegelikult koos ja vahed on väikesed, siis oli kõik hästi ja motivatsioon tõusis taas.. Edasi tulid ainult külgtuule otsad ja seal on kiirematel jahtidel juba keeruline eest ära sõita. Meie ülesandeks oli ainult kiirust hoida, et vahe nendega ei suureneks. See õnnestus meil lõpuni hästi ja kasvatasime vahet tagumiste jahtidega, ja esimestega vähendasime. Säilitasime selget pead lõpuni ning kuna lõpptulemus on alles seinalehel, siis seekord oli see meile väga meeldiv!“ lausus Sepp.