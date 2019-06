Pärnu Purjetamisnädala regati teisel võistluspäeval säilitasid liidrid oma positsioonid

Karl-Martin Rammo jätkab puhta sõiduvõitude seeriaga liidrina Laser Standard klassis. Teine on endiselt Tavo Annus, kuid kolmandale kohale on tänaste sõitude järel kerkinud Georg Haud.

Ka Laser Radial klassis on esikoha säilitanud Läti purjetaja Estere Kumpina. Teisel kohal püsib Silver Vahstein, kolmandaks on aga tõusnud Peeter Kaju.

RS Feva paadiklassis jätkavad võistluse liidritena Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu. Romi Safini ja Britta Maipuu käes on endiselt teine positsioon, kolmandale reale on aga tõusnud Mia Marin Lilienthal ja Richard Marcus Arge.

