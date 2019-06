Baltic Cup Estonia teist päeva ilmestasid taas suurepärased võistlusolud

Suurema osa seni peetud sõitudest ära võitnud Ingrid Puusta on endiselt võistlust juhtimas olümpiapurjelaual RS:X. Rainer Kasekivi käes on klassis teine positsioon ja Raul Mihkel Anton on kolmas.

Techno 293 Minim U13 klassi Läti purjelaudurite poolt moodustatud esikolmik on avapäeva järgsega võrreldes püsinud muutumatuna: esikohal Eduards Niedra, teine Ernests Jekabsows ja kolmas Kristers Krauklis. Lisett Aasmets on eestlastest parimana 9. kohal.

Läti purjelaudur Davis Mazaise käes on vankumatult liidripositsioon Techno 293 Junior U15 klassis. Tema kaasmaalane Valters Videnieks jätkab teisena ning kolmandal kohalgi on lätlane - Miks Busmanis. Jakob Heinrich Tuubel on parima eestlasena endiselt 11. positsioonil.

Jekabs Ceze Lätist hoiab enda käes Techno 293 Youth U17 klassi esikohta kaasmaalaste Edijs Busmanise ja Rolands Lovnieksi ees. Parim eestlane Joonas Mik on 7. real.

Formula klassi juhtpositsioon püsib Tristen Erik Kivi käes, Martin Ervini ees. Kolmandal kohal järgneb neile lätlane Janis Rentsis.

Foil klassis jätkab liidrina lätlane Janis Preiss. John Kaju on jätkuvalt teisel kohal, kuid kolmandaks on tõusnud lõunanaaber Aleksandrs Leontjevs.

Raceboard'il jätkavad muutumatu esikolmikuna soomlased Juha Blinnikka, Benjamin Blinnikka ja Aleksandra Blinnikka. Parim eestlane Liisbeth Orav on 9. kohal. Raceboard klass võistleb ainult Baltic Cup arvestuses.

Baltic Cup Estonia viimased võistlussõidud on pühapäeval planeeritud algusega kell 11.

Baltic Cup Estonia korraldab Eesti Purjelaualiit koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga. Võistluse toimumist toetavad Gabriel Scientific OÜ, AS Prike, Rannahotell ja Scult OÜ.

Purjetamise Eesti Meistrivõistlused koosnevad kokku kümnest regatist:

1) 31. mai – 2. juuni Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 14.-16. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er, F18

3) 14.-16. juuni Baltic Cup Estonia (Pärnu) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Foil

4) 12.-14. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er

5) 2.-4. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

6) 9.-11. august Kärdla Cramo Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er

7) 30. august – 1. september Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 6.-8. september Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Foil

9) 13.-15. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 20.-22. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er, F18, Techno 293, Formula, Foil

