Avamerepurjetamise Soome ja Eesti Meistrivõistlustelt eestlastele kuld, kaks hõbedat ja pronks

Baltic Offshore Week 2019 - Eesti ja Soome ORC klassi avamerepurjetamise meistrivõistlused Helsingis 14.-16.06.2019 FOTO: Piret Salmistu

Hõbemedalid riputati kaelajahi Jazz (First 34.7) meeskonnale Kalevi Jahtklubist koosseisus roolimees Viljar Sepp, Agur Fuchs, Mihkel Eller, Jaanus Laikmaa, Rait Riim, Tarmo End, Siim Viljakainen ja Rasmus Schneider.

Samas grupis sai pronksmedalid meeskond Sugar (Italia 9.98) Marjaliisa Umbiga roolis Pärnu Jahtklubist koosseisus skipper Ott Kikkas, Karl Robert Trink, Aare Võsu, Taavi Vaigla, Mihkel Sesterikov, Siim Erik Akermann ja Marko Uulits. Sugari Helsingis võistelnud meeskonnaliikmetest Ott Kikkas ja Marjaliisa Umb tulid möödunud laupäeval Horvaatias maailmameistriks jahil Sugar 3 (Italia 11.98).

Võitlus tiitlile oli erakordselt põnev ja tihe. Ülejäänud grupist eristus selgelt välja esikolmik, saades lõppskoorideks vastavalt 6,4; 8,7 ja 9,6. Neljas koht ja pea 10 punkti kaugusele.

Kalevi Jahtklubi meeskond jahil Jazz Viljar Sepaga roolis sekkus väga teravalt just selliste tiitlitega tiimide poodiumiheitlusse. Võites esimesel päeval 40-miilise avamereetapi ja skoorides teisel päeval 2,5-5-3, alustas Jazz ka kolmandat päeva liidrikohalt Katariina II ja Sugari ees. Katariina II skoori viis alla esimeselt lühirajasõidult saadud seitsmes koht, kuid edasi võeti lühirajalt juba teine koht ja sõiduvõit. Pühapäeval toimunud viies etapp ehk neljas lühirajasõit andis võimaluse ka halvima tulemuse mahaviskeks üldskoorist. Katariina II edestas siin sõidus Jazzi 55 sekundiga, võttis teise etapivõidu ning visates üldpunktidest maha seitsmenda koha, tuli kokku 6,4 punktiga (2,4-7-2-1-1) neljandat aastat järjest Eesti ja Soome ORC B grupi meistriks.

Katariina II skipper Aivar Tuulberg ütles pärast regatti, et ORC B grupi tase Eestis on ikka erakordselt kõrge (maailmas vastab sellele grupile ORC C, sest meil nii suuri jahte ORC A grupi moodustamiseks ei ole). „Olles palju ka Vahemeres purjetanud on Eesti jahid kogu aeg seal kõvas konkurentsis kõrgetele kohtadele purjetanud ja häbeneda ei ole Eesti purjetajatel midagi. Kõik esikolmiku meeskonnad on väga tugevad ja igaüks oli Helsingis võimeline võitma. My Car on tugev tiim ja oli kindlasti ka tiitlipretendent, kuid jäi sel korral veidi varju. Tubli soorituse tegi ka Adele. Sellise tugeva omavahelise konkurentsi pealt on Eesti jahid Euroopa ja maailma tippu trüginud. Ikka ja jälle kiidan ma oma supermeeskonda, ilma milleta kõrgetele kohtadele jaht ei sõida – olgu ta nii hea kui tahes. Esimest korda regatt võita oli tore, teist korda vahva, kolmanda korra pinge tegi selle üliraskeks ja neljandaga oleks võinud minna nii ja naa. Komistasime esimeses udus sõidetud lühirajasõidus, kuid edasi andsime oma parima ja tulemuste protokoll näitab, mida suutsime.“

Jazz tegi erakordselt tugeva esituse saades punktid 1,2-2,5-5-3-2 ja kokku 8,7 punkti ning Baltic Offshore Week’i hõbemedalid.

Jazzi roolimees Viljar Sepp oli nende meeskonna tulemusega äärmiselt rahul. „Kui esimese avamereetapi võidu järel suutsime oma liidrikohta hoida ka teise päeva lühirajasõitude järel, oli see meie jaoks väga suur õnnestumine. Viimase võistluspäeva sõidus oli meie eesmärk anda endast parim. Katariina II sai stardist hästi minema ja seetõttu said nad ka sõita vabas tuules oma sõitu. Ka meie tegime väga hea stardi, kuid meie kõrvale jäid nii My Car, Sugar kui ka soomlaste Arwen. Püüdsime mitte vigu tehes just nende, eelkõige Sugari ees purjetada ja see meil ka õnnestus et nö kellaga võidu sõites parim võimalik aeg kirja saada. Tulemuste protokollis näitas see sellest sõidust teist kohta ja sama kohta ka kõva konkurentsiga regati kokkuvõttes!“

Sugari meeskond sai avamereetapil kolmanda ning lühirajal kuuenda, esimese, teise ja kolmanda koha. Kokku 9,6 punktiga kuulub neile ORC Eesti ja Soome meistrivõistluste kolmas poodiumikoht.

Teiste Eesti meeskondade tulemused B grupis vastavalt Adele Aleksander Karboinoviga roolis (First 34.7, JK Baltsail) neljas, My Car (X-35 mod, Kalevi JK) Harles Liiviga roolis viies, Tanel Tamme Vesikaar (T-34, Kalevi JK) seitsmes, Directo Mikk Metstakiga roolis (Italia 9.98, Kalevi JK) kaheksas, Dimitry Krasilnikovi Wizard (First 35, Kalevi JK) üheteistkümnes ja Sergei Parfenenko Blue Lark (First 36.7, Kalevi JK) kolmeteistkümnes. Kokku osales selles grupis 15 jahti.

Baltic Offshore Week 2019 - Eesti ja Soome ORC klassi avamerepurjetamise meistrivõistlused Helsingis - 14.-16.06.2019 FOTO: Piret Salmistu

Regatti korraldas Katajanokan Venekerho koostöös Soome Avamerepurjetamise Liiduga, regatti toetasid North Sails ja Magic Marine.

Kõiki sõite saab tagantjärgi üle vaadata SportRec träkkimisteenuse abil http://www.sportrec.eu/?page_id=628

2020. aastal toimub Baltic Offshore Week jälle Tallinnas.