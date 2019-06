2020 talisurfi juubeli-MM toimub Eestis

Võistluste korraldaja on Eesti Jahtklubide Liit. Peakorraldaja Tõnis Kase sõnul on tal on hea meel, et meie taset hinnatakse rahvusvaheliselt kõrgeks. „Anname parima, et ka käesolev võistlus kulgeks purjetamise maailma suurvõistluse tasemel,“ sõnas Kask. „Meil on hea meel, et talisurfi MM-i 40. juubeliürituse patrooniks on Kalev Allikveer, kes on alaga tegelenud selle ajaloo algusest ning on WISSA üks tugisambaid.“