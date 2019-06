Taveter võistleb homme Kieli Nädala medalisõidus, vennad Roihud lõpetasid regati 49. kohaga

"Mul on hea meel, et täna tuli mul Kieli regati kaheksandas sõidus seni parim koht - neljas. See hea sõit tõstis mind kokkuvõttes 11. kohalt 10. kohale ning kindlustas ühtlasi koha medalisõidus. Esimest korda suurregati medalisõitu pääsemine on minu jaoks suur samm edasi. Kieli regatt on olnud mulle väga hea ja tugev ettevalmistav võistlus selle aasta põhivõistluseks – U23 MM-iks, mis toimub 14.-20. juulil Itaalias," sõnas Taveter.