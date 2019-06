Laupäeval alanud 43. Spinnakeri regatil rekordarv noort purjetajat 12 riigist

43. Spiannkeri regatt 2019 - Kalevi Jahtklubi, Tallinn FOTO: Piret Salmistu

Tänavusele regatile oli suuremat osavõtjate arvu oodata aga seetõttu, et tänavune Spinnakeri regatt on testvõistluseks 2020.a jaanipäeva paiku siinsamas Kalevi Jahtklubis toimuvatele Optimist klassi Euroopa meistrivõistlustele. Järgmisel aastal möödub 40 aastat Moskva Suveolümpiamängude Tallinna purjeregati toimumisest ning Optimist klassi tiitlivõistlus samas paigas näitab tugevate purjetamis- ja korraldustraditsioonide jätkumist Eestis, sest Optimist klassi tiitlivõistluse korraldamisõigust lihtsakäeliselt riikidele ei anta.

43. Spinnakeri regatt 2019 - Kalevi Jahtklubi, Tallinn FOTO: Piret Salmistu

Regatt avati laupäeva, 29. juuni lõunal Kalevi Jahtklubi sadamas, Pirital. Noori purjetajaid tervitas regati direktori abi Agnes Lill, peavõistlusjuht Jüri Sõber ning Spinnakeri lipu heiskamise au kuulus Austraalia Optimist klassi purjetaja Stella Hurley’le.

43. Spinnakeri regatt 2019 - Kalevi Jahtklubi, Tallinn FOTO: Piret Salmistu

43. Spinnakeri regatt 2019 - Kalevi Jahtklubi, Tallinn FOTO: Piret Salmistu

Kella 14ks planeeritud võistlussõidud algasid üsna õigeaegselt. Optimistid ja Zoom8 paadid sõitsid omaette võistlusaladel ja erineva ehitusega radadel. Kui 59 Zoom8 purjetajat said kõik koos startida, siis 208 Optimist klassi jahti olid jagatud värvide järgi kolme gruppi kvalifikatsioonisõitudeks – kahes grupis vastavalt 69 purjetajat ja ühes 70. Zoom8 rajal õnnestus peavõistlusjuht Andres Taltsil läbi viia kolm võistlussõitu ja Optimistide rajal viidi läbi kaks ca 45-minutilist sõitu. Neljalt seitsme meetrini sekundis puhunud ühtlane läänetuul ja päikselised olud tegid purjetamistingimused esimesel võistluspäeval pea ideaalilähedaseks.

Semen Khashina - UKR172 43. Spinnakeri regatt 2019 - Kalevi Jahtklubi, Tallinn FOTO: Piret Salmistu

Optimist klassi kolmes fliidis jagus sõiduvõite täna viiele purjetajale, kelle hulgas Ukraina 12-aastane purjetaja Semen Khashina võitis kindlalt mõlemad sõidud ja asus regatti pärast kaht sõitu juhtima. Täna esimeses sõidus kuuenda koha ja teises sõidus võidu võtnud Venemaa purjetaja Roman Ivanovskii on teisel kohal ning tulemustega 4-3 on kolmandal kohal Türgi purjetaja Yigit Ozbasoglu. Teises sõidus kümnenda koha kõrvale esikoha saanud Türgi purjetaja Sinan Ucok on hetkel kuuendal kohal ning Suurbritannia purjetaja Oscar Morgan Harris sai lisaks sõiduvõidule 12. tulemuse ja on kokkuvõttes kolmeteistkümnes. Soomlane Aatos Kylävainio võitis oma grupis esimese sõidu, kuid sai teises sõidus stardikaristuse ja on seetõttu 99. kohal.

43. Spinnakeri regatt 2019 - Kalevi Jahtklubi, Tallinn FOTO: Piret Salmistu

Eesti purjetajatest on parimal 21. kohal Siim Siimson (5-12). Pärtel Orusalu sõitis esimeses sõidus välja tubli teise koha ja sai teisest sõidust 31. koha ja on kokku 33. kohal. Hugo Mart Reisner on 49. kohal (kohad 15-20).

Zoom8 klassis, kus sai peetud kolm sõitu, on 59 purjetaja hulgas juhtimas Sofia Held Soomest (1-2-1). Teisel kohal on Stepan Zapoev Venemaalt (2-1-12). Neile kahele siis ka tänased sõiduvõidud. Eesti kaks viimaste aastate Zoom8 purjetajat Aleksander Kuusik ja Karolin Härm on vastavalt kolmandal (7-7-2) ja neljandal kohal (4-10-4). Esikümnesse mahub veel kolm Eesti purjetajat – Jorgen Kuivonen (6.), Elisabeth Ristmets (7.), Henry-Mark Andresson (10.).

Võistlussõidud jätkuvad laupäeval algusega kell 12.

Regati ajalugu sai alguse aastal 1976, kui Tallinn sai endale Moskva Olümpiamängude purjeregati korraldamisõigused ja toonase Loomingulise Tootmiskoondise Eesti Reklaamfilm juurde asutati sporditoimetus nimega Spinnaker ja mille eesmärgiks sai purjetamise populariseerimine. Esmakordselt toimus Spinnakeri regatt Optimist-klassile 1977.a ja see sai lühikese ajaga populaarseks kogu Nõukogude Liidus. Esimesed 11 aastat toimus regatt Harku järvel ja lisaks tugevale konkurentsile veel oli regati tõmbenumbriks alati ka rikkalik auhinnalaud.

Alates 1989. aastast toimub regatt Tallinna lahel, kuna osavõtjate arv kasvas jõudsalt ja eesmärk oli Eestisse tuua rahvusvahelise Optimist klassi võistlus. Samast aastast korraldab regatti Eesti Optimist Klassi Liit ja Mart Meiel. 2010. aastast alates liitus Optimistidega sellel võistlusel ka Zoom8 klass.

Kalev Jahtklubi on võistluse kodusadamaks olnud 20 aastat, kuna sellel klubil on palju plusse suurregattide korraldamiseks. Kalev Jahtklubi ja selle võistlusametnikud on andnud suure panuse regati kvaliteedi kasvu ja võistlejate arvu suurenemisse. Alates 2015. aastast on regatil igal aastal osalenud ka järjest enam Austraalia purjetajaid, kes sel ajal Euroopa suve on nautinud.

Regati õnnestumisele aitavad kaasa Reval Café, Helly Hansen ja Sportland, Stillabunt, Tallinna Transpordiamet, Kelly Bar, A. Le Coq, Amserv.

Regati koduleht www.kjk.ee/spinnaker2019

Regati kiiremad uudised Facebookis www.facebook.com/Spinnaker.Regatt/