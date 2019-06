43. Spinnakeri regati teise võistluspäeva nappis tuult

Tänase ainsa peetud sõidu parimad olid Sinan Ucok Türgist kollases grupis, Assi Lindell Soomest punases grupis ning Alexandr Laptev Venemaalt sinises grupis. Enne finaalsõite tõusis tänase päeva järel eilselt teiselt kohalt liidriks Roman Ivanovskii Venemaalt 11 punktiga. Sama arvu punktidega on vastavalt teine ja kolmas Yigit Ozbasoglu Türgist ja Aleksandr Minibaev Venemaalt. Kaheteistkümne punkti sees on neljandal kohal tänane kollase grupi sõiduvõitja Sinan Ucok ja viies Kerem Sungun – mõlemad on Türgi purjetajad. Esimese päeva liider Semen Khashina Ukrainast on kuuendal kohal 13 punktiga.