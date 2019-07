43. Spinnakeri regati kolmas võistluspäev kujundas liidreid

269 noort Optimist ja Zoom8 klassi purjetajat 12 riigist on kolme päevaga saanud 43. Spinnakeri regatil tunda nii leebeid kui ka tugevamaid tuuli. Täna oli siis Tallinna lahel tugevate tuulte päev. Nii Optimist kui ka Zoom8 klassi tipus on tihe ja regati võitjad selguvad kui viimase sõidu finish on sulgunud. Optimist klassis tõusis liidriks Aleksandr Minibaev Venemaalt ning Zoom8 klassis hoiab kolmandat päeva liidripositsiooni Sofia Held Soomest jagades sama punktisummat teisel kohal oleva Aleksandr Kuusikuga Eestist.