Maailma prestiižikaimal purjetamisvõistlusel Ocean Race 2021 osaleb ka Team Baltic

Kolme Balti riigi purjetamisliidud tahavad välja panna riikide parimatest purjetajatest komplekteeritud ühise meeskonna ning alustada treeninguid regatil võimalikult kõrge koha saavutamiseks. Volvo Ocean 65 klassi võistlusjaht on leedukate eestvedamisel juba soetatud ning sellega on võimalik 4. juulil Lennusadamas tutvuda.

Volvo Ocean Race nime all tuntuks saanud ümber maailma purjetamise regatti korraldatakse alates 1973. aastast ning järgmise stardini on jäänud kaks aastat. Võistlus algab Hispaaniast Alicante sadamast ning lõpeb pärast ringi ümber maailma ühes Euroopa sadamatest 2022. aasta varasuvel. Regati teekonnal on kuni 9 vahesadamat ning lõplik marsruut täpsustatakse pärast kõigi võistlejate selgumist. Reeglina külastab regatt ka osalevate tiimide kodusadamaid, mistõttu on lootust, et purjetamismaailma F1-ks nimetatud suurvõistlus saabub ka Eesti vetesse. Regatiga kaasneb suur publiku- ja meediahuvi. Reaalajas jälgitaval võistlusel saavad fännid osaleda virtuaalse VOR-regati kaudu, peatuspaikade regatikülades toimuvad jahtide sadamas viibimise ajal rikkaliku programmiga merefestivalid.