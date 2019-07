43. Spinnakeri regati võitjad on Yigit Ozbasoglu Türgist ja Aleksander Kuusik Eestist

Pärast autasustamist ütles Aleksander, et regatt oli väga hea ja meeldis talle väga. „Puhusid nii vaiksed, keskmised kui ka tugevad tuuled ja igaühel oli võimalus. Kõige parem oli see, kes oli universaalne purjetaja ja sai kõikide tuultega hakkama. Soome tüdrukul Sofial oli minuga võrreldes kehakaalu pärast vaiksete tuultega kindlasti väike eelis, kuid tugevate tuultega sain ma temast paremini ette. Eelmise aastaga võrreldes, kui ma tulin siinsamas regatil teiseks, on mu areng kindlasti tubli olnud ja võidu üle on mul väga hea meel. See on mul ka viimane aasta purjetada Zoom8 klassis ja seetõttu teeb võit sellisel suurel regatil eriti rõõmsaks. Väga hea meel on mul ka lõpuks kolmandaks tulnud Karolin Härmi üle ja ka selle üle, et esikümnesse mahtus kokku viis Eest purjetajat!“