Selle nädala kolmapäevaregatil tugev tuul ja kõrged lained

Siiani on selle hooaja kolmapäevadel tuultega kummalised lood, et kuidagi ei kipu parajalt puhuma, ikka kas liiga vähe või tiba liiga palju. Aga hooaeg on lühike ja pikad regatid ees ootamas, kus tuleb silmitsi seista igasuguse ilmaga, nii et eilne tugeva tuule treening kulus igati marjaks ära.