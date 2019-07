Rammo jätkab Laser Standard klassi MM-il kuldgrupis

"Suutsin kvalifikatsiooni läbida suurte komistusteta, mis on finaalideks hea, kuid kõige kõrgema mängu jaoks pean enda taseme nuppu veidi veel peale keerama. Esimesed päevad olin sunnitud liialt energiat raiskama koha spetsiifilistele omadustele, millega sina peale sain alles täna, lõpetades viimase sõidu teisena. Kokku olen hetkel 27. real, kust on hea vaikselt ja märkamatult ülespoole ronima hakata. Tingimused, kohalike külalislahkus ja kultuur on väga kihvtid, ei jõua ära oodata, et näha, mis finaalidel varuks on," jagas Rammo oma kvalifikatsiooni järgseid emotsioone.