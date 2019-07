Anre Nõmme lõpetas parapurjetamise maailmameistrivõistlused 8. kohaga

Avaseeria kümnendana lõpetanud ja sellega täna toimunud medalisõitu pääsenud Anre Nõmme finišeeris võistluse viimases sõidus, kus jagati topeltpunkte, seitsmendana. MM-i lõpptulemusena kuulub talle 8. koht. Maailmameistriks tuli 2.4mR klassis prantslane Damien Seguin. Itaallane Antonio Squizzato saavutas teise ja norrakas Björnar Erikstad kolmanda koha. Võistlejaid oli selles klassis kokku 18. Eesti Jahtklubide Liit seisab igapäevaselt purjespordi ja huvimeresõidu arendamise eest Eestis. Tegutseme järjekindlalt selle nimel, et purjetamise harrastajate, tippsportlaste ja regattide arv Eestis kasvaks aasta aastalt. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata meie purjesportlaste tippkonkurentsi jõudmisele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja tuua Eestisse kõrgetasemelisi purjetamisvõistlusi. Meie unistus on, et juba lähiaastail saame Eestis võõrustada mõnd maailmaklassi purjetamisregatti, näiteks Purjetamise Maailma Karika finaali või isegi Volvo Ocean Race'i. Hoiame Eesti kui mere- ja purjetamisriigi mainet aus! Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Liviko, Strand, Postimees Grupp, Helly Hansen, Matek, LTT, Rakvere Lihatööstus, Tallegg, Premia ja Alfons Håkans.