Karl-Martin Rammole Laser Standard klassi MM-ilt 23. koht

"Nädal aega otsimist jõudis lõpule. Kahjuks sai võistlus täpselt siis läbi, kui end leidma hakkasin. Tore, et lõpetasin MM-i nädala parima kohaga, aga samas jäi ausalt öeldes eesmärkidest ikka palju puudu. Positiivne on see, et üllatusena valitsesid siin OM-i paigaga sarnased olud, mis tähendab, et õppimispunkte ja õppetunde järgmiseks aastaks tuli nädala jooksul kõvasti," võttis Rammo võistluse kokku.