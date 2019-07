Eesti Purjetamisliiga teise etapi võitis Eesti Match Race Liidu meeskond

Kella 10 ajal oldi aga sadama muuli taga merel ja võistlus võis alata. Võistluses kasutatakse kuut samatüübilist kiiljahti BluSail, millel iga lühikese 10-15-minutilise sõidu järel sõidab järgmine võistkond vastavalt sõitude tabelile ehk pairing listile. Üks võistlussõit koosneb siis kahest stardist, kus kõik meeskonnad omale vastava sõidu punktid kirja saavad. Et aga meeskondi käidi vahetamas sadamas, võttis see kõik kokku aega ja esimesel võistluspäeval anti kokku kaksteist starti, ehk peetud sai kuus sõitu. Reibas 6-7 m/s puhunud tuul ja kerged lained pakkusid igati häid purjetamistingimusi.

Kahe etapi kokkuvõttes juhib nüüd Eesti Purjetamisliiga 2019.a hooaega Kalevi Jahtklubi Purjespordikooli noortetiim 44 punktiga, 45 punktiga on teisel kohal Jahtklubi Dago meeskond, kolmandal kohal on 60 punktiga Pärnu Jahtklubi Purjespordikooli noortetiim ja sama arvu punktidega on neljas Saaremaa Merispordi Seltsi meeskond.