Baltimaade esimene regatt erivajadustega purjetajatele

„Neli aastat tagasi oli meil üks parapurjetaja terve vabariigi peale, nüüd toetajate ja olümpiasurfar Ingrid Puusta julgustusel üle saja korra merel käidud ning sellest aastast parapaadidki olemas. Uskumatu, et võime maha pidada juba esimese regati Tallinn Race, kus osalevad puuetega purjetajad spetsiaalselt neile sobilikes purjepaatides,” kinnitas parapurjetamise eestvedaja Külli Haav. „Soovin ikka, et purjetamine annaks oskusi, enesekindlust ja rahuhetki ka elumerel ja saatuse tuules,” lisas Haav.

Üks on moodsa disainiga ja kiire purjekas RS Venture Connect. Selle paadi teeb stabiilseks 125-kilose bulbiga kiil ja hästi juhitavaks kaks roolilehte. Purjeka kogukaal on 340 kg ning see saab peale võtta 2-6 inimest. Ise veest tühjeneva kokpitiga purjeka Venture pikkus on 4,9 meetrit, laius 2 meetrit ja süvis 0,9 meetrit ning purjepinda on sel maksimaalselt 29 ruutmeetrit.