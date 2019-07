Lennusadamas sai avastardid Tallinna merepäevade purjeregatt Tallinn Race

Samuti täna kaks sõiduvõitu teeninud Kaarel Paal ja Thor Kaspar Marvet on liidriteks 29er klassis. Siingi on teisel ja kolmandal positsioonil Soome paatkonnad: Lili Kotilainen ja Vilma Rikala teisel ning Onni Hinskala ja Iivari Heickell kolmandal real.

RS Feva klassis on avapäeva järel esikohal Mari Kedelauk ja Daniel Ovsienko, jällegi kahe sõiduvõiduga. Teisel kohal asuvad Loreta Sults ja Hanna Viktoria Vaino ning Maria Aleksandra Vettik ja Juta Koov on kolmandad.

Eesti Jahtklubide Liit seisab igapäevaselt purjespordi ja huvimeresõidu arendamise eest Eestis. Tegutseme järjekindlalt selle nimel, et purjetamise harrastajate, tippsportlaste ja regattide arv Eestis kasvaks aasta aastalt. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata meie purjesportlaste tippkonkurentsi jõudmisele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja tuua Eestisse kõrgetasemelisi purjetamisvõistlusi. Meie unistus on, et juba lähiaastail saame Eestis võõrustada mõnd maailmaklassi purjetamisregatti, näiteks Purjetamise Maailma Karika finaali või isegi Volvo Ocean Race'i. Hoiame Eesti kui mere- ja purjetamisriigi mainet aus!