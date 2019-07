Päikeseline ilm ja hea purjetuul tõi A. Le Coq 62. Muhu Väina regati purjetajad Kärdlast Haapsallu

Roolimees Tiit Vihuli kommentaar: „Oleme tänase sõiduga väga rahul. Vigu ei teinud ja jaht liikus hästi. Põnevaks tegi stardi ka koos ORC II grupiga startimine – nii oli stardiliinil kokku 22 jahti ja see on hea võimalus augustis Rootsis toimuvateks ORC Euroopa Meistrivõistlusteks harjutada. Sõidame oma põhimeeskonnaga ning manöövrid ja taktikad õnnestusid. Ilm oli ilus, tuult oli piisavalt – ideaalsed purjetamistingimused. Konkurendid meie grupis on kõvad ja see oli alles regati esimene etapp. Terve nädal on alles ees, kuid oleme valmis tugevat konkurentsi pakkuma.“