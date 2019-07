A. Le Coq 62. Muhu Väina regati Haapsalu-Kuivastu etapil asendusid prognoositud kesised tuuleolud korraliku purjetamisilmaga

„Folkbootide eripära on monotüüp klass ja kes on finišis esimene, see on esimene ja kes teine, see teine. Seetõttu on see võistlus põnevam võrreldes sellega, kui tulemused alles kaldal teada saad. Homme purjetame Roomassaarde ja erilise seigana sellelt etapilt meenutan aastat 2017, kui purjetasime ainsa jahina Viirelaiu ja Muhu vahelt läbi. Homse ilmaprognoosiga seda ilmselt tegema ei hakka – tahaks ikka kenasti õhtuks Roomassaarde jõuda."