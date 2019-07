Tuulevaikuse loterii A. Le Coq Muhu Väina regatil

Piloilleri kapten Anne-Mari Luik ütles pärast pikka päeva, et nende tiimis on professionaalsed ilma tuuleta purjetajad. „Etapi jooksul oli kaks väga pikka tuulevaikust. Miks meil täna hästi läks oli see, et tüdrukutele meie paadis meeldib otsida ja katsetada – kogu aeg olime valvel ja proovisime erinevalt minekut. Nõrk tuul annab selleks hea võimaluse. Natuke kartsin meie grupi väikseid jahte, kes tagant tulid, ja põhjusega – kõigest kaks minutit jäi varu pärast üksteist ja pool tundi purjetamist. Oleme pärast kolme etappi üldkokkuvõttes kolmandal kohal. Nii nagu treener Rein Ottoson ütleb – stabiilne sõit on hea tulemuse alus. Ja stabiilselt oleme me suutnud purjetada.”