A. Le Coq Muhu Väina regatil otsiti lühimat rada ümber Abruka saare

Jazzi kapten Viljar Sepp ütles, et ümber Abruka on alati olnud keeruline sõita, nii ka täna. „Vana tõde on see, et Abruka alt purjetades on võiduvõimalus, kuna Abruka tõmbab tuult endale ligi. Tänase esimese märgivahe ajal läksime mere poole ja tundus, et saime sealt edu, kuid nägime, et konkurent Adele sai siiski Abruka alt suure edu. Oli näha, et need jahid, kes olid ees ära läinud, said tuule vaikimise tõttu esimeses märgis kõik kokku ja sisuliselt oli seal uus start.

Sealt edasi läksime Abruka alla, vaatasime kaarte ja sügavusi mätaste vältimiseks. Kannatust nõudis see kalda alla hoidmine enne Linnusitasaart, kuid sealt saimegi järgmise märgi eel edu. Saime kätte konkurendid Katariina II ja ka Adele. Vanarahva tarkus ei petnud – Abruka alt võitis. Viimasest märgist vastuvõtumärgini 2/3 distantsist sai sõita leeotsaga mõnusat kurssi ja ülejäänud 1/3 tegi tuul oma anomaaliaid – kolm-neli tuult said Abruka all omavahel kokku ja tuli püüda seda ühte tuult, mis on õige. Vaatasime väga palju pilvi ja suutsime neid hästi lugeda. Kokkuvõttes olid äärmiselt keerulised ilmaolud, mis nõudsid suurt kannatlikkust ja positiivset meelt. Kokkuvõtvalt – ulme!”