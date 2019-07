A. Le Coq Muhu Väina regatt jõudis öötundidel Pärnusse

Võistlustulemused on näha Muhu Väina regati kodulehel siin

Reede hommikul lõppes Pärnus regati viies etapp, mille järel kõigil võistlejatel arvestati koondtuemusest maha kõige halvem tulemus. Kodulehel on leitavad ka koondtulemused, kus nii mitmeski võistlusklassis on väga pinev seis. Järgnevad kaks etappi Pärnus on otsustavad.